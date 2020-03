Российские и мировые СМИ, кажется, уже устали писать о всевозможных отменах или переносах спортивных мероприятий, а «отпуск» спортсменов достиг апогея. Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Лига чемпионов и Лига Европы, футбольные национальные чемпионаты, различные первенства по всему миру сказали болельщикам «до скорого». NEWS.ru подготовил подборку развлечений мировых и российских спортсменов по время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс вместе с сыновьями занимаются в зале «Лос-Анджелес Лейкерс», стараясь поддерживать форму и выносливость. В сторис на своей странице в Instagram 35-летний спортсмен опубликовал процесс тренировки.

The NBA and the CIF State Basketball Championship games are canceled but that's not stopping the James family from getting some shots up at the Lakers facility.



(via @KingJames ) pic.twitter.com/okTJk7QfFf — ESPN (@espn) March 14, 2020

Напарник Леброна, атакующий защитник «Лейкерс» Алекс Карузо предпочёл тренировкам игру в компьютерные игры, заверив поклонников, что на протяжении месяца будет вести прямые трансляции.

По ходу этого месяца буду профессиональным стримером, — сказал Карузо.

"I'm really about to be a pro streamer for a month." - Alex Caruso pic.twitter.com/k70vbne7i8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 13, 2020

Streamers want headband Caruso so they can "secure the dub" pic.twitter.com/8gqF1udkiq — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 13, 2020

А вот другой баскетболист Яннис Адетокундо, играющий в «Милуоки Бакс», решил обучиться игре на гитаре, над которой посмеялась его девушка.

Дамы и господа, вот почему всем нам нужен баскетбол, — пошутила Мэрайя на своей странице в Twitter.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW — Mariah Danae (@mariahdanae15) March 15, 2020

Посмотрим, как она будет смеяться, если сезон НБА не возобновится, например, до июня.

Пока баскетболисты, выступающие в США, учатся чему-то новому, разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс отдыхает на диване, о чём признался в Twitter.

Мой диван не видел меня так долго, — шутит 29-летний спортсмен.

My couch hasn’t seen me this much ever. — Mike James (@TheNatural_05) March 14, 2020

Но если вы думаете, что отдыхать умеют только баскетболисты, то пришло время развеять эти мифы.

Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Окслейд-Чемберлен, например, вместе со своей девушкой, певицей Перри Эдвардс, показал мастер-класс по танцам. Кажется, нам есть чему поучиться у ребят.

Одноклубник и хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер в Twitter ответил Окслейд-Чемберлену, сказав, что в его доме тоже достаточно весело.

Привет, Алекс! В доме Милнеров тоже весело. Распределяем пакетики чая на неделю, — подписал своё видео Милнер.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week #crazydays #somuchtogetonwith #notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc — James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020

А вот голкипер английского клуба вместе с супругой решили принять участие в челлендже SafeHands, задачей которого является демонстрация умения тщательно мыть руки. Каждый пытается уберечься от коронавируса как может.

Кстати, ранее в челлендже приняли участие бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и бразильский футболист Кака, которому президент организации передал эстафету.

I am happy to accept the @WHO #SafeHands Challenge passed by @FIFAcom President Gianni Infantino for protecting #health & beating #COVID19 . We must Be Ready to support each other in this fight against #coronavirus for our families, our friends, our communities & our world. https://t.co/iOdfVuNKwH pic.twitter.com/44AYNTc0uW — Kaka (@KAKA) March 14, 2020

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, например, на странице своего Instagram призвал всех оставаться в кругу близких.

Время, чтобы быть ответственным и оставаться дома. Это момент, чтобы насладиться тем временем с близкими, которое не всегда может быть, — написал форвард.

А вот нападающий Национальной хоккейной лиги, россиянин Артемий Панарин, точно знает, как нужно отдыхать во время карантина. 28-летний форвард показал, как правильно собирать скворечники, в сторис своего Instagram.