Российские и мировые СМИ, кажется, уже устали писать о всевозможных отменах или переносах спортивных мероприятий, а «отпуск» спортсменов достиг апогея. Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Лига чемпионов и Лига Европы, футбольные национальные чемпионаты, различные первенства по всему миру сказали болельщикам «до скорого». NEWS.ru подготовил подборку развлечений мировых и российских спортсменов по время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс вместе с сыновьями занимаются в зале «Лос-Анджелес Лейкерс», стараясь поддерживать форму и выносливость. В сторис на своей странице в Instagram 35-летний спортсмен опубликовал процесс тренировки.

Напарник Леброна, атакующий защитник «Лейкерс» Алекс Карузо предпочёл тренировкам игру в компьютерные игры, заверив поклонников, что на протяжении месяца будет вести прямые трансляции.

По ходу этого месяца буду профессиональным стримером, — сказал Карузо.

А вот другой баскетболист Яннис Адетокундо, играющий в «Милуоки Бакс», решил обучиться игре на гитаре, над которой посмеялась его девушка.

Дамы и господа, вот почему всем нам нужен баскетбол, — пошутила Мэрайя на своей странице в Twitter.

Посмотрим, как она будет смеяться, если сезон НБА не возобновится, например, до июня.

Пока баскетболисты, выступающие в США, учатся чему-то новому, разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс отдыхает на диване, о чём признался в Twitter.

Мой диван не видел меня так долго, — шутит 29-летний спортсмен.

Но если вы думаете, что отдыхать умеют только баскетболисты, то пришло время развеять эти мифы.

Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Окслейд-Чемберлен, например, вместе со своей девушкой, певицей Перри Эдвардс, показал мастер-класс по танцам. Кажется, нам есть чему поучиться у ребят.

Одноклубник и хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер в Twitter ответил Окслейд-Чемберлену, сказав, что в его доме тоже достаточно весело.

Привет, Алекс! В доме Милнеров тоже весело. Распределяем пакетики чая на неделю, — подписал своё видео Милнер.

А вот голкипер английского клуба вместе с супругой решили принять участие в челлендже SafeHands, задачей которого является демонстрация умения тщательно мыть руки. Каждый пытается уберечься от коронавируса как может.

Кстати, ранее в челлендже приняли участие бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и бразильский футболист Кака, которому президент организации передал эстафету.

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, например, на странице своего Instagram призвал всех оставаться в кругу близких.

Время, чтобы быть ответственным и оставаться дома. Это момент, чтобы насладиться тем временем с близкими, которое не всегда может быть, — написал форвард.

А вот нападающий Национальной хоккейной лиги, россиянин Артемий Панарин, точно знает, как нужно отдыхать во время карантина. 28-летний форвард показал, как правильно собирать скворечники, в сторис своего Instagram.

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