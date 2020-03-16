Фото: George Panagakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российские и мировые СМИ, кажется, уже устали писать о всевозможных отменах или переносах спортивных мероприятий, а «отпуск» спортсменов достиг апогея. Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Лига чемпионов и Лига Европы, футбольные национальные чемпионаты, различные первенства по всему миру сказали болельщикам «до скорого». NEWS.ru подготовил подборку развлечений мировых и российских спортсменов по время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.
Игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс вместе с сыновьями занимаются в зале «Лос-Анджелес Лейкерс», стараясь поддерживать форму и выносливость. В сторис на своей странице в Instagram 35-летний спортсмен опубликовал процесс тренировки.
The NBA and the CIF State Basketball Championship games are canceled but that's not stopping the James family from getting some shots up at the Lakers facility.
А вот голкипер английского клуба вместе с супругой решили принять участие в челлендже SafeHands, задачей которого является демонстрация умения тщательно мыть руки. Каждый пытается уберечься от коронавируса как может.
Кстати, ранее в челлендже приняли участие бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и бразильский футболист Кака, которому президент организации передал эстафету.
А вот нападающий Национальной хоккейной лиги, россиянин Артемий Панарин, точно знает, как нужно отдыхать во время карантина. 28-летний форвард показал, как правильно собирать скворечники, в сторис своего Instagram.