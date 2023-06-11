ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под покровительством организации, говорится на сайте ISU. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку спецоперации на Украине.

Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе, — говорится в сообщении.

В мае апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от членства в организации. В ПКР отметили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.