Олимпийский огонь дождётся Олимпиады в токийском музее

https://static.news.ru/photo/b01a1b3c-eb65-11ea-8160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийский огонь, прибывший в Токио к началу летней Олимпиады 2020 года, был помещён в токийский Олимпийский музей до следующего года в связи с переносом Игр, сообщает ТАСС.

Я надеюсь, что максимально возможное число людей смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь. Мы будем прилагать все усилия, чтобы провести Игры в следующем году, — заявил глава олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита на церемонии переноса огня в музей.

В свою очередь министр Японии по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото заявила, что ведомство начинает активное обсуждение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во время Игр в 2021 году.

В течение года огонь будет находиться внутри специальной лампады, где любой желающий сможет его увидеть в период с 1 сентября по 1 ноября. Отмечается, что в условиях угрозы коронавируса при посещении музея действуют особые ограничительные меры и чтобы попасть в музей, необходимо оформить бронь.

Музей, где будет выставлен огонь Олимпиады, был открыт осенью 2019 года одновременно с центральным олимпийским стадионом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на 2021 год и даже могут быть отменены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции во всём мире.

Также в МОК заявляли о возможной отмене Игр 2022 года, если Олимпиада в Токио не состоится.