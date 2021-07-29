Губерниев оценил серебро россиянок в гребле на Олимпиаде

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал невероятной сенсацией серебряную медаль россиянок Елены Орябинской и Василисы Степановой в академической гребле на Олимпийских играх в Токио. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он отметил, что успех девушек можно сравнить с победой команды Станислава Черчесова над итальянцами в финале чемпионата Европы со счётом 11:2.

По словам комментатора, это огромный успех и самих спортсменок, и итальянского тренера Джанни Постильоне, который «сотворил из команды чудо».

Выявил лучших людей, посадил их в мелкие лодки так называемые. Девчонки молодцы. Это фантастический успех! Они даже почти новозеландок догнали. Новозеландки сейчас просто героини нации, и Степанова с Орябинской. Я просто перед ними на коленях. Это серебро сродни победе, — заявил Губерниев.

Как сообщалось, первыми финиш с результатом 6 минут 50,19 секунды пересекли Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер из Новой Зеландии. Россиянки проиграли им 1,26 секунды. Третьими закончили гонку канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).

В академической гребле сборная России на Олимпиадах не выигрывала медали с 2004 года. Тогда в Афинах лучший результат в четвёрках парных показали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.

Всего на данный момент на счету России в Токио 25 медалей, из них 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.