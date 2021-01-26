«Идиоты»: Губерниев обратился к поддержавшим поведение Большунова фанатам

https://static.news.ru/photo/fadfdf36-5fd6-11eb-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов оказался в центре внимания из-за скандала после эстафеты на этапе Кубка мира, когда он сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей.

При этом многие болельщики в соцсетях поддержали Большунова, некоторые обрушились с критикой на Мяки. Таких людей раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев.

Те люди, которые начинают рассказывать, что нужно было «по-русски» врезать палкой или кулаком, — они идиоты, — приводит слова Губерниева радио Sputnik.

Комментатор положительно оценил инициативу самого Большунова и главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе извиниться перед Мяки за инцидент. Губерниев подчеркнул, что, несмотря ни на что, Александр не имел права таким образом себя вести. Он выразил надежду, что после официальных извинений конфликт будет исчерпан.

За спортсменов надо бороться. В данном случае извинения — это тоже борьба за спортсмена. Вяльбе и Большунов приняли единственно правильное решение. Я думаю, что извинений должно хватить. Мы делаем максимум, чтобы сгладить ситуацию, и я думаю, что она завершена, — заявил Губерниев.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент с участием Александра Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

Об этом сообщил комиссар по уголовным делам местного департамента полиции Мартти Хирвонен. По его словам, в департамент поступили соответствующие заявления.