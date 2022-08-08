Автодром Moscow Raceway 5–7 августа принял четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Тренировки и квалификации прошли в субботу, в воскресенье гостей и участников соревнований ждали главный гоночный день и специальная фестивальная программа. 

150 быстрейших пилотов более чем из 20 городов России сразились в пяти гонках, а в паддоке автодрома развернулся большой фестиваль: автоэкспозиции Lamborghini, Ferrari, Porsche, мотоэкспозиции Ducati, BMW, Kawasaki и Yamaha, тест-драйвы техники, стантрайдинг от Марата Канкадзе и Фомы Калинина, выступление диджеев, дрифт-такси и гоночное такси. 

Без рекордов не обошлось. Во время квалификации Superbike лидер класса Макар Юрченко установил новый национальный рекорд круга трассы, проехав дистанцию за фантастические 1.34.9!

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway