Motoring 2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Четвертый этап чемпионата России Motoring на автодроме Moscow Raceway

Автодром Moscow Raceway 5–7 августа принял четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Тренировки и квалификации прошли в субботу, в воскресенье гостей и участников соревнований ждали главный гоночный день и специальная фестивальная программа.

150 быстрейших пилотов более чем из 20 городов России сразились в пяти гонках, а в паддоке автодрома развернулся большой фестиваль: автоэкспозиции Lamborghini, Ferrari, Porsche, мотоэкспозиции Ducati, BMW, Kawasaki и Yamaha, тест-драйвы техники, стантрайдинг от Марата Канкадзе и Фомы Калинина, выступление диджеев, дрифт-такси и гоночное такси.

Без рекордов не обошлось. Во время квалификации Superbike лидер класса Макар Юрченко установил новый национальный рекорд круга трассы, проехав дистанцию за фантастические 1.34.9!