https://static.news.ru/photo/51186ff2-b6d8-11e9-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Can, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступит на международной конференции по допингу в спорте.

Мероприятие пройдёт 5–7 ноября в городе Катовице (Польша).

Также в нём примут участие президент Польши Анджей Дуда, единственный кандидат на пост президента Международного антидопингового агенства (WADA) Витольд Банька, глава Международного института по правам человека Жан-Поль Коста, вице-президент WADA Ян Ян и многие другие.

Ранее News.ru сообщал, что супруга баскетболиста НБА Лоренцена Райта спустя девять лет призналась в убийстве мужа. Женщину признали виновной и приговорили к 30 годам тюрьмы. Тело Райта было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле, где он проживал вместе с супругой Шеррой. Со слов матери баскетболиста, его жена была заинтересована в получении страховой выплаты после смерти супруга в размере $1 млн.