Гимнастический элемент назвали в честь 16-летней россиянки

Международная федерация FIG официально зарегистрировала авторский гимнастический элемент 16-летней Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой. Движению присвоили ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов из положения стоя и 0,6 — если исполнить его из положения на полу. Об этом сообщила сборная России по художественной гимнастике в Instagram.

Каждые дополнительные 180 градусов вращения прибавляют по 0,2 балла. К примеру, если выполнить пируэт «Крамаренко» на 360 градусов из положения на полу, судьи оценят его в 0,8 балла.

Лала Крамаренко — заслуженный мастер спорта России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте 2021 года. Она родилась в Москве, её отец — известный азербайджанский вратарь Дмитрий Крамаренко, мать Ирина — биатлонистка. Сестра Диана тоже занималась гимнастикой.

Ранее обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина рассказала, общается ли она с израильтянкой Линой Ашрам после спорного поражения ей. По словам российской гимнастки, между ними нет конфликта, спортсменки всегда общались на равных.