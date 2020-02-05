https://static.news.ru/photo/5280d836-47f4-11ea-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Пахноцкая и Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая войдут в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (World Athletics).

РУСАДА 4 февраля получило официальное письмо от ОКР с предложением войти в рабочую группу по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Мы принимаем это предложение и уже отправили ответ. В рабочую группу войдут генеральный директор агентства Юрий Ганус и я, — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Ранее президиум ВФЛА передал свои полномочия ОКР и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании. ОКР возьмёт на себя сотрудничество с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями. Решение по передаче полномочий позволит сохранить целостность лёгкой атлетики России, писал NEWS.ru.