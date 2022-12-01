Футболистов «Зенита» и «Спартака» дисквалифицировали за драку Подравшихся футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей Кубка России

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Шестерых игроков футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Спартак», устроивших драку 27 ноября на матче Кубка России в Санкт-Петербурге, отстранили на шесть матчей турнира, заявил руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. По его словам, это дело рассматривалось в рамках ч. 2 ст. 97 дисциплинарного регламента — массовая драка с участием более двух лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 97 дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке дисквалифицировать [футболистов «Зенита»] Малкома, Родригао, Барриоса, [игроков «Спартака»] Соболева, Селихова, Николсона на шесть матчей Кубка России каждого, — процитировали Григорьянца в РИА Новости.

Матч шестого тура группового этапа Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» завершился победой петербургского клуба в серии пенальти со счетом 4:2. В перерыве между финальным свистком и началом серии одиннадцатиметровых ударов футболисты обеих команд устроили массовую драку.

По итогам потасовки по три футболиста каждой из команд получили красные карточки. В составе «Спартака» это нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. У «Зенита» были удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.