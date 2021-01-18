Фигуристка Мария Сотскова разводится вскоре после свадьбы

https://static.news.ru/photo/6193a4aa-59ca-11eb-a0c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова решила расстаться с мужем спустя несколько месяцев после бракосочетания. Об этом сообщил супруг 20-летней спортсменки, музыкальный продюсер Михаил Омельчук.

Сообщая о грядущем разводе, мужчина подчеркнул, что за крах брака ответственны оба супруга, которые «совершали много недопустимых в семейной жизни ошибок», передаёт «Московский Комсомолец» со ссылкой на заявление продюсера.

Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всём помочь. Всегда буду тебя любить! — пообещал Омельчук.

Также он посоветовал супруге не поддаваться «выстроенным стереотипами» соблазнам.

Не всегда всё ценится материальным. Будь умницей и всегда слушай своё сердце! — добавил мужчина.

Мария Сотскова, выступавшая в одиночном катании, объявила о завершении спортивной карьеры в 2020 году. Спортсменка отметила, что после Олимпийских игр — 2018 её преследовал неудачный сезон, а из-за тяжёлых переживаний у неё начались проблемы со здоровьем, которые и привели к решению завершить карьеру, писал NEWS.ru.