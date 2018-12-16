Фигуристам сборной России отказали в любви

Американский тренер Игорь Шпильбанд рассказал о своём отношении к постановкам российской танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина.
«У них отличная пара, которая исполняет отличные программы, но они не о любви», — цитирует Шпильбанда Р-Спорт.
Он добавил, что обе программы у россиян построены не на любви, потому что тренеры видят сильные стороны фигуристов и используют их.
В финале Гран-при в Ванкувере Степанова и Букин заняли четвёртое место. Лучшими из россиян стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, завоевавшие серебро.
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