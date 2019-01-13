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Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака»

Массимо Каррера Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера

спорт [ версия для печати ]

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об отношении к бывшему тренеру «красно-белых» итальянцу Массимо Каррере, который покинул свой пост в ноябре 2018 года.

По словам Ещенко, он никогда не старался сделать так, чтобы итальянца уволили.

«Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Защитник добавил, что факт, что он оценил пост с критикой тренера в Instagram, вовсе не означает, что он плохо относился к Каррере.

Каррера ушёл из «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды. Также косвенной причиной мог стать конфликт итальянца с некоторыми игроками команды, в том числе с капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым и защитником Ещенко. Каррера привёл москвичей к победе в чемпионате России 2016/17. С ним «Спартак» также завоевал Суперкубок страны.

Ранее News.ru писал, что Ещенко нашёл виновных в травмах товарищей.


#футбол #Спартак
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