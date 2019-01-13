Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об отношении к бывшему тренеру «красно-белых» итальянцу Массимо Каррере, который покинул свой пост в ноябре 2018 года.
По словам Ещенко, он никогда не старался сделать так, чтобы итальянца уволили.
«Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Защитник добавил, что факт, что он оценил пост с критикой тренера в Instagram, вовсе не означает, что он плохо относился к Каррере.
Каррера ушёл из «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды. Также косвенной причиной мог стать конфликт итальянца с некоторыми игроками команды, в том числе с капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым и защитником Ещенко. Каррера привёл москвичей к победе в чемпионате России 2016/17. С ним «Спартак» также завоевал Суперкубок страны.
Ранее News.ru писал, что Ещенко нашёл виновных в травмах товарищей.