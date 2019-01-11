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Елисеев посетовал на неправильную раскладку сил

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Матвей Елисеев

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Матвей Елисеев после финиша спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка мира заявил, что не сумел правильно разложить свои силы по дистанции.

«Немного неправильно разложился. Пока не знаю, ветер был такой же как на пристрелке. Я смотрел каждый выстрел смотрел за ветром. Нормальное самочувствие, надо чуть более грамотно разложиться», — сказал биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу в спринте одержал россиянин Александр Логинов. Для него личная победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.


#биатлон #МатвейЕлисеев
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