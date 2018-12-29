Штоффельсхаус может оказаться в МЮ

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Эрик Штоффельсхаус

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в английской команде «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Goal.

Штоффельсхаус уже провёл встречу с представителем «красных дьяволов». Также у Штоффельсхауса есть предложения со стороны немецкого «Ганновера» и клубов из Северной Америки.

Эрик Штоффельсхаус занимал должность спортивного директора «Локомотива» с 2017 года. 28 декабря он объявил о своём уходе из структуры клуба.

News.ru ранее сообщал, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинул клуб.