Штоффельсхаус может оказаться в МЮ

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в английской команде «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Goal.
Штоффельсхаус уже провёл встречу с представителем «красных дьяволов». Также у Штоффельсхауса есть предложения со стороны немецкого «Ганновера» и клубов из Северной Америки.
Эрик Штоффельсхаус занимал должность спортивного директора «Локомотива» с 2017 года. 28 декабря он объявил о своём уходе из структуры клуба.
News.ru ранее сообщал, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинул клуб.