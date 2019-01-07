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Экс-глава WADA назвал критиков агентства толпой линчевателей

Ричард Паунд x51/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ричард Паунд

спорт [ версия для печати ]

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил критиков агентства с толпой линчевателей. WADA в январе подвергается критике за бездействие в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Толпа линчевателей, необузданные банды, преследующие одну цель — убить кого-нибудь без какого-либо правосудия. Большая часть откликов на неспособность России предоставить доступ к лабораторным данным в установленный срок имеет все признаки, присущие толпе линчевателей», — цитирует Паунда издание insidethegames.biz.

По словам бывшего спортивного функционера, «многие из тех, кто составляет эту толпу, знают или должны знать, что они переходят границы дозволенного». Паунд задаётся вопросом об их конечной цели.

Он считает, что настоящей целью должно стать получение данных московской антидопинговой лаборатории, их анализ. При наличии доказательств, по мнению Паунда, необходимо провести расследование и «положить конец грязной главе» мирового спорта.

Ранее News.ru сообщал, что глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор ответил на призывы к срочным мерам в отношении РУСАДА. В защиту решения отложить до середины января рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА он заявил, что приоритетом для агентства является получение данных московской антидопинговой лаборатории.


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