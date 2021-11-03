16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Ефимова назвала сумму, за которую провела бы индивидуальный урок

14:00, 03 ноября 2021
Ефимова назвала сумму, за которую провела бы индивидуальный урок Юлия Ефимова Фото: Fei Maohua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская пловчиха, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос о гонораре, который ей предлагали за индивидуальный урок. Её слова приводит «Матч ТВ».

29-летняя спортсменка рассказала, как тренировалась у знакомых в бассейне в США, а окружающие мужчины стали просить её научить их плавать.

«Ой, ты так хорошо плаваешь! Научишь?» — «У вас денег не хватит». Мне и разговаривать некогда, тренировка идёт. «Ну сколько, сколько надо?» — «Тысяча долларов за занятие». В общем, шутили вокруг этой суммы, — рассказала Ефимова.

2 августа Ефимова пожаловалась, что русские её не поддержали на Олимпиаде в Токио в отличие от иностранцев.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео