USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent56.44 $ Bitcoin3,833.70 $
МОСКВА-4°C12:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Джек захотел боя с Биволом

Баду Джек Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баду Джек

спорт [ версия для печати ]

Чемпион мира в двух весовых категориях шведский боксёр Баду Джек надеется на поединок с обладателем титула WBA в полутяжёлом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом.

«Я хочу драться с любым из чемпионов, но я предпочитаю того, с кем мне заплатят больше. Если мне со всеми предложат одинаково, то я выберу Дмитрия Бивола», — цитирует Джека BoxingScene.

Боксёр добавил, что от Бивола не стоит ждать лёгкого поединка, потому что это очень сильный спортсмен. Он отметил, что его наверняка очень тяжело нокаутировать.

Как писал News.ru, бою Мейвезера в Японии предпочли порно.


#бокс
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
спорт 10:31, 4 января 2019
Шарапова отказалась продолжать матч из-за травмы
спорт 10:01, 4 января 2019
Овечкин замахнулся на ещё один снайперский рекорд НХЛ
спорт 02:49, 4 января 2019
WADA сдерживает атаку на РУСАДА
Лента новостей
общество 11:59
Экс-министр финансов Подмосковья может сесть по трём статьям
в мире 11:59
Президент Украины призвал оппонентов к честным выборам
общество 11:53
Петергоф вошёл в число самых популярных музеев мира
в мире 11:51
Глава МИД Польши: «Северный поток – 2» убьёт Украину
общество 11:41
Мемориал памяти появится на месте трагедии в Магнитогорске
Другие новости
спорт 11:21
Кучеров сравнялся с Лемье и Ягром
спорт 10:31
Шарапова отказалась доигрывать матч в Шэньчжене
спорт 10:01
Овечкин замахнулся на ещё один снайперский рекорд НХЛ
спорт 02:49
WADA сдерживает атаку на РУСАДА
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top