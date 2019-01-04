Джек захотел боя с Биволом

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Баду Джек

Чемпион мира в двух весовых категориях шведский боксёр Баду Джек надеется на поединок с обладателем титула WBA в полутяжёлом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом.

«Я хочу драться с любым из чемпионов, но я предпочитаю того, с кем мне заплатят больше. Если мне со всеми предложат одинаково, то я выберу Дмитрия Бивола», — цитирует Джека BoxingScene.

Боксёр добавил, что от Бивола не стоит ждать лёгкого поединка, потому что это очень сильный спортсмен. Он отметил, что его наверняка очень тяжело нокаутировать.

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