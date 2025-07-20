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20 июля 2025 в 16:46

Российскую пловчиху затравили в соцсетях после одного случая на ЧМ

Пловчиха Ершова рассказала о критике после снятия с гонки на ЧМ из-за перегрева

Маргарита Ершова Маргарита Ершова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россиянка Маргарита Ершова рассказала ТАСС о негативных комментариях в свой адрес после схода с 10-километровой дистанции в соревнованиях по плаванию на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменка снялась с соревнований из-за перегрева 16 июля, но продолжила выступления на турнире.

Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие, — сказала Ершова.

Она пояснила, что ей пришлось уйти с дистанции и-за плохого самочувствия. По ее словам, плохих комментариев было немного, однако девушка приняла их близко к сердцу. Она добавила, что для нее это стало дополнительной мотивацией.

19 июля Ершова стала восьмой в спринте. На следующий день пловчиха помогла команде в смешанной эстафете занять шестое место.

Ранее пловец Денис Адеев рассказал, что участники ЧМ в Сингапуре не понимают, почему россияне выступают под нейтральным флагом. По его словам, отношение к российским спортсменам на соревнованиях очень позитивное.

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