Дина Аверина: будем соревноваться с белорусами, раз с другими нельзя 18-кратная чемпионка мира, гимнастка Дина Аверина — о турнире в Дубае

Дина Аверина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская спортсменка, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио Дина Аверина рассказала об участии в предстоящем турнире в Дубае. Она отметила, что не знает, как будут проходить соревнования, но готовится к ним. Слова 23-летней спортсменки приводит Metaratings.ru.

Чувствуем себя с сестрой, слава богу, хорошо, но до конца никогда не знаем, что будет. Пока мы планируем участвовать в Дубае. Это международные соревнования. Мы будем выступать по правилам FIG. <...> Российские спортсмены не могут соревноваться с другими странами. Мы будем соревноваться с белорусами, — сказала Аверина.

Турнир в Дубае пройдёт с 27 по 29 мая. На него, помимо сестёр Авериных, заявлены россиянки Лала Крамаренко, Алина Протасова, Анастасия Гузенкова, Арина Ткачук, Анна Попова и Ульяна Травкина.

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