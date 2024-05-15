Депутат призвал вернуть финансирование спорта на достойный уровень Депутат Свищев: недофинансирование стало главной проблемой российского спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительству стоит вернуть финансирование развития спорта в России на достойный уровень, заявил в беседе с Lenta.ru глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он уточнил, что даже бесплатные занятия требуют вливания средств и поддержки от государства.

Все те программы, о которых докладывал министр спорта Михаил Владимирович (Дегтярев. — NEWS.ru), требуют финансирования. Даже бесплатный спорт, даже организация новых стадионов и площадок — это огромные деньги, — добавил Свищев.

Парламентарий обратил внимание на то, что министерство работает над разрешением сложившейся ситуации. Однако сейчас ведомству необходимы новые вливания для выполнения планов, поставленных кабмином и президентом России.

Дегтярев ранее отмечал, что займется социализацией и реабилитацией участников СВО, а также развитием спорта в новых регионах России. Министр выступил за усиление взаимодействия его ведомства с дружественными странами, а также пообещал поддерживать участие российских спортсменов в международных соревнованиях.