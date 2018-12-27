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Цветков стал вторым на «Ижевской винтовке»

Максим Цветков Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Максим Цветков

спорт [ версия для печати ]

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков занял второе место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России «Ижевская винтовка». Спортсмен допустил один промах и проиграл лидеру 1,1 секунды.

Победителем гонки стал Вадим Филимонов, преодолев дистанцию за 29 минут 56,4 секунды и также допустив один промах. Замкнул тройку призёров Иван Томилов, уступив 21,1 секунду победителю гонки и не сумевший закрыть один «глазок».

Победитель первой гонки на третьем этапе Кубка России Алексей Слепов допустил три ошибки на огневом рубеже и занял только 20-е место (+1 минута 12,3 секунды).

Индивидуальная гонка пройдёт 29 декабря в 10:00 по московскому времени.


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