Цветков стал вторым на «Ижевской винтовке»

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков занял второе место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России «Ижевская винтовка». Спортсмен допустил один промах и проиграл лидеру 1,1 секунды.
Победителем гонки стал Вадим Филимонов, преодолев дистанцию за 29 минут 56,4 секунды и также допустив один промах. Замкнул тройку призёров Иван Томилов, уступив 21,1 секунду победителю гонки и не сумевший закрыть один «глазок».
Победитель первой гонки на третьем этапе Кубка России Алексей Слепов допустил три ошибки на огневом рубеже и занял только 20-е место (+1 минута 12,3 секунды).
Индивидуальная гонка пройдёт 29 декабря в 10:00 по московскому времени.