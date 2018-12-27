Цветков стал вторым на «Ижевской винтовке»

https://news.ru/storage/news/d474d90f6a6477715cbe21307f178362/7c4b55a8-6ef0-4337-affe-f6e6afea87d2_850.jpg Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Максим Цветков

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков занял второе место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России «Ижевская винтовка». Спортсмен допустил один промах и проиграл лидеру 1,1 секунды.

Победителем гонки стал Вадим Филимонов, преодолев дистанцию за 29 минут 56,4 секунды и также допустив один промах. Замкнул тройку призёров Иван Томилов, уступив 21,1 секунду победителю гонки и не сумевший закрыть один «глазок».

Победитель первой гонки на третьем этапе Кубка России Алексей Слепов допустил три ошибки на огневом рубеже и занял только 20-е место (+1 минута 12,3 секунды).

Индивидуальная гонка пройдёт 29 декабря в 10:00 по московскому времени.