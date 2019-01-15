ЦСКА обезоружил «Химки»

Столичный ЦСКА дома смог переиграть подмосковные «Химки» в рамках матча Единой лиги. Итоговый счёт — 75:65.
Подопечные Димитриса Итудиса контролировали ход поединка, провалившись лишь во второй четверти. Отметим, что гости пожаловали в УСК ЦСКА без своих ведущих баскетболистов: Гилла, Шведа и Крокера, что и сказалось на итоговом результате.
Сильно ударила по позициям химчан результативность дальних бросков. Лишь три «трёшки» из 19 достигли цели, тогда как ЦСКА шесть раз забрасывал в кольцо из-за дуги.
Лучшими на паркете у «красно-синих» были Дэниэл Хэкетт (13 очков) и Кори Хиггинс (17), а у «Химок» солировал Джордан Мики (24).