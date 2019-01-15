ЦСКА обезоружил «Химки»

https://news.ru/storage/news/ce4718e117735537cb63b5e1ad3027cd/6c7d389d-ba4d-459f-a0d8-39816911d755_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Самые яркие моменты матча — в фоторепортаже News.ru

Столичный ЦСКА дома смог переиграть подмосковные «Химки» в рамках матча Единой лиги. Итоговый счёт — 75:65.

Подопечные Димитриса Итудиса контролировали ход поединка, провалившись лишь во второй четверти. Отметим, что гости пожаловали в УСК ЦСКА без своих ведущих баскетболистов: Гилла, Шведа и Крокера, что и сказалось на итоговом результате.

Сильно ударила по позициям химчан результативность дальних бросков. Лишь три «трёшки» из 19 достигли цели, тогда как ЦСКА шесть раз забрасывал в кольцо из-за дуги.

Лучшими на паркете у «красно-синих» были Дэниэл Хэкетт (13 очков) и Кори Хиггинс (17), а у «Химок» солировал Джордан Мики (24).