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ЦСКА обезоружил «Химки»

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]
Самые яркие моменты матча — в фоторепортаже News.ru

Столичный ЦСКА дома смог переиграть подмосковные «Химки» в рамках матча Единой лиги. Итоговый счёт — 75:65.

Подопечные Димитриса Итудиса контролировали ход поединка, провалившись лишь во второй четверти. Отметим, что гости пожаловали в УСК ЦСКА без своих ведущих баскетболистов: Гилла, Шведа и Крокера, что и сказалось на итоговом результате.

Сильно ударила по позициям химчан результативность дальних бросков. Лишь три «трёшки» из 19 достигли цели, тогда как ЦСКА шесть раз забрасывал в кольцо из-за дуги.

Лучшими на паркете у «красно-синих» были Дэниэл Хэкетт (13 очков) и Кори Хиггинс (17), а  у «Химок» солировал Джордан Мики (24).


#ЦСКА #баскетбол #химки #ЕдинаялигаВТБ
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