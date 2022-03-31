«Чёткая организация»: Свищёв о неисключении России из ФИФА

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Хореограф Алексей Железняков рассказал, в каком настроение пребывала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе после окончания Олимпийских игр в Пекине. По его словам, Тутберидзе оставила очень много эмоциональных сил на олимпийском турнире, сообщает Metaratings.ru.

Все вернулись измученные, а на Этери вообще лица не было. На мой вопрос: «Как ты?» она ответила: «Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась». Высосали начисто все соки из наших девчонок,...