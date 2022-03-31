«Чёткая организация»: Свищёв о неисключении России из ФИФА

Россия приветствует решение Международной федерации футбола (ФИФА) не исключать страну из организации, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его мнению, ФИФА прагматично высчитала все риски.
ФИФА — чёткая организация, которая прагматично высчитывает все риски. Она сопоставила все за и против, понимая, что в данной временной конфликтной ситуации спорт, футбол, должен быть дистанцирован. Мы приветствуем позицию ФИФА, приветствуем позицию президента (президент ФИФА Джанни Инфантино. — NEWS.ru), который высоко оценил результаты чемпионата мира в России. Мы приветствуем решение ФИФА о том, что русский язык вошёл в список официальных языков международного футбола. Это очень важно для развития не только российского футбола, но и мирового, 300 млн человек русскоговорящих, которые являются очень серьёзным подспорьем для любого вида спорта, — отметил Свищёв.
В Катаре проходит 72-й конгресс ФИФА, на котором было принято решение не лишать Россию членства в организации. Также ФИФА ввела русский язык в качестве официального. Теперь в организации насчитывается шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.