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Футбол

ФИФА ввела русский язык в качестве официального в организации

13:39, 31 марта 2022
ФИФА ввела русский язык в качестве официального в организации Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Решении было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходит в Дохе, сообщает «Р-спорт». Теперь в организации шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.

Члены ФИФА на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно — 187 голосов «за», 4 голоса «против».

В эти минуты в Катаре проходит 72-й конгресс ФИФА, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует в ближайшее время исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации. Отмечается, что это наименее вероятный сценарий развития событий.

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