ФИФА ввела русский язык в качестве официального в организации

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Федерация футбола Замбии (FAZ) сообщила о смерти замбийского врача медицинского штаба CAF ФИФА Джозефа Кабунго, который работал на матче африканского отбора ЧМ-2022 Нигерия — Гана (1:1). Кабунго избили болельщики нигерийской команды после игры. Сотрудника ФИФА доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Федерация футбола Замбии оплакивает покойного доктора Джозефа Кабунго вместе со всей футбольной семьёй. Выражаем наши искренние соболезнования семье врача Кабунго, — говорится в сообщении. После невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022...