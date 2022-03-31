Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Решении было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходит в Дохе, сообщает «Р-спорт». Теперь в организации шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.
Члены ФИФА на голосовании
В эти минуты в Катаре проходит 72-й конгресс ФИФА, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует в ближайшее время исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации. Отмечается, что это наименее вероятный сценарий развития событий.