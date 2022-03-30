Стало известно, будет ли исключена Россия из состава ФИФА
«Чемпионат»: ФИФА не заинтересована в исключении России из состава организации
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:30, 30 марта 2022
Фото: Mandoga Media/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) не заинтересована в исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава организации, сообщает источник «Чемпионата». Отмечается, что это наименее вероятный сценарий развития событий.
Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: «Давайте после нормализации ситуации садиться и разговаривать о возвращении России, — передаёт слова источника «Чемпионат».
Конгресс ФИФА пройдёт 31 марта, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.