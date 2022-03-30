Стало известно, будет ли исключена Россия из состава ФИФА

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что на развитие отечественного футбола в период с 2019 по 2024 год будет в общей сложности потрачено 24 млрд рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». Также Матыцин отметил, что в условиях санкций профессиональные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Ранее стало известно о финансовых трудностях владельцев «Спартака» и «Краснодара».

Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие футбола и продолжит инвестировать. Общий объём средств с 2019 по 2024 год — 24 млрд рублей. Наверное, в этот кризис футбольные клубы...