Чупраков проиграл бой за чемпионский титул

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Евгений Чупраков

Японец Масаюки Ито одолел российского боксёра Евгения Чупракова в прошедшем в Токио бою.

Боксёры дрались за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Ито победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Для него это была первая в его карьере защита этого пояса.

Всего на счету японца 25 побед, 13 из которых нокаутом, одна ничья и одно поражение. Для Чупракова это первое поражение. За его спиной 20 побед, половина из которых нокаутом.

Ранее News.ru писал о том, что на турнире по смешанным единоборствам UFC232 в калифорнийском Инглвуде завершился главный бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном. Первый победил техническим нокаутом в третьем раунде.