Спорт

«Что за бред»: Тутберидзе отозвалась о Плющенко как тренере сборной РФ

08:22, 16 июня 2020
Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Этери Тутберидзе довольно нелестно отозвалась о назначении Евгения Плющенко тренером сборной РФ. Тренер недовольна тем, что недавно к олимпийскому чемпиону от неё ушла фигуристка Александра Трусова.

О новой работе Плющенко в Центре спортивной подготовки сборных команд России сообщил портал «Супер!». Именно к нему на тренировки и ушла Трусова, посчитав, что это поможет ей успешно выступить на Олимпиаде в 2022 году.

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СМИ неоднократно писали по этому поводу, что Плющенко якобы сманил фигуристку у прославленного тренера. Но сам он не раз отвечал, что такое решение 15-летняя спортсменка приняла совместно со своими родителями.

Тутберидзе сразу же отписалась от Трусовой во всех соцсетях. Что касается назначения Плющенко, тренер выразилась кратко:

Что за бред. Тренеров сборной штук пятьдесят, в том числе и Плющенко, — приводит слова Тутберидзе издание.

В любом случае на сегодня группа Тутберидзе считается сильнейшей в стране. Она тренирует самых лучших фигуристок страны — Алёну Косторную и Анну Щербакову. Не так давно тренер снова начала занятия со своими воспитанницами. Она вернулась из Америки, где переждала пандемию, отбыла двухнедельный карантин и снова занялась тренировками.

Новый сезон обещает быть очень жарким. Болельщики ждут возвращения на лёд Алины Загитовой, которая предупредила, что ещё не сказала последнего слова в фигурном катании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.

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