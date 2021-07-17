Число спортсменов с COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио выросло до трёх

Коронавирусная инфекция подтверждена уже у трёх спортсменов в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест определился у троих иностранных спортсменов, сообщает телеканал NHK.
Двое из них
Сейчас девять из десяти человек, у которых тест дал положительный результат на инфекцию, проходят 14-дневный карантин после въезда в страну.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Летние игры должны были состояться в прошлом году, но их отменили из-за пандемии коронавируса. Спортсмены разыграют почти 340 комплектов медалей в 33 видах спорта. Среди новых дисциплин оказались карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг.
Днём ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне в Токио. При этом гражданство, пол и возраст заболевшего не называются.