Чепиков обещал похлопотать за Логинова в IBU

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что несмотря на нападки со стороны иностранных спортсменов, россиянин Александр Логинов ведёт себя достаточно сдержанно.
«Александр достаточно сдержанно себя ведет. Фуркад и Самуэльссон поступают неспортивно и, я бы сказал, не по-мужски», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».
Он добавил, что Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и теперь может спокойно соревноваться.
«Не нравится — меняйте правила, требуйте пятилетней или пожизненной дисквалификации», — заключил он.
Французский биатлонист и швед Себастьян Самуэльссон не раз критиковали россиянина.
Ранее News.ru сообщал, что норвежский биатлонист Ветле-Сьястад Кристиансен прокомментировал ситуацию вокруг российского спортсмена Александра Логинова.