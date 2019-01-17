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Чепиков обещал похлопотать за Логинова в IBU

Сергей Чепиков Владислав Белогруд/РИА Новости

Сергей Чепиков

спорт [ версия для печати ]

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что несмотря на нападки со стороны иностранных спортсменов, россиянин Александр Логинов ведёт себя достаточно сдержанно.

«Александр достаточно сдержанно себя ведет. Фуркад и Самуэльссон поступают неспортивно и, я бы сказал, не по-мужски», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

Он добавил, что Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и теперь может спокойно соревноваться.

«Не нравится — меняйте правила, требуйте пятилетней или пожизненной дисквалификации», — заключил он.

Французский биатлонист и швед Себастьян Самуэльссон не раз критиковали россиянина.

Ранее News.ru сообщал, что норвежский биатлонист Ветле-Сьястад Кристиансен прокомментировал ситуацию вокруг российского спортсмена Александра Логинова.


#биатлон #АлександрЛогинов #СергейЧепиков
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