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Норвежский биатлонист поделился мнением о допинге в РФ

Ветле-Сьястад Кристиансен FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ветле-Сьястад Кристиансен

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Ветле-Сьястад Кристиансен прокомментировал ситуацию вокруг российского спортсмена Александра Логинова, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я не уверен, что он был чист, когда соревновался в юношеском возрасте. Все это очень грустно», — приводит слова Кристиансена NRK.

Он также добавил, что «русские идут на все», затрагивая вопрос культуры и людях. Норвежец добавил, что не думает, что кто-то радуется успехам Александра Логинова за исключением россиян. По мнению Кристиансена, агрессия против россиян и других нарушителей антидопинговых правил, никогда не кончится, по крайней мере до тех пор, пока он соревнуется.

Пятый этап Кубка мира по биатлону начнётся мужской спринтерской гонкой, которая пройдёт в 13:00 по московскому времени. Александр Логинов стартует под 26-м номером.

Ранее News.ru сообщал, что российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с норвежскими журналистами.


#биатлон #АлександрЛогинов
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