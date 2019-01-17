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Логинов отказался общаться с журналистами из Норвегии

Hendrik Schmidt/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с журналистами из Норвегии, представляющими телеканал NRK.

Россиянин прошёл мимо корреспондентов, ответив на их вопрос о возможном общении, что он не говорит по-английски, сообщил «Матч ТВ».

Мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) состоится в 13:00 по московскому времени. 17 января также пройдёт женская спринтерская гонка. Начало старта в 16:45 мск.

Ранее News.ru писал, что российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о контакте Александра Логинова и француза Мартена Фуркада.


#сборнаяРоссии #биатлон
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