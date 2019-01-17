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Юрлова-Перхт рассказала о контакте Логинова с Фуркадом

Kalle Parkkinen/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что россиянин Александр Логинов не отвечает на выпады со стороны французского спортсмена Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона, поскольку готов с ними лично пообщаться, а не делать это через прессу.

«Мне кажется абсолютно правильной в этом отношении позиция самого Саши: он не видит никакого смысла отвечать Мартену Фуркаду или Себастьяну Самуэльссону через прессу или социальные медиа. Он правильно сказал: если Фуркаду или кому-то еще это действительно нужно, мы можем решить этот вопрос в рамках того же IBU (Международный союз биатлонистов. — Ред.)», — приводит слова Юрловой-Перхт РИА Новости.

Она добавила, что можно организовать пресс-конференцию, на неё пригласить Фуркада и спросить, что его не устраивает. В этом случае Логинов ответит глаза в глаза, а не через «околоспортивные пути».

В общем зачёте Кубка мира по биатлону после четырёх этапов Логинов идёт на втором месте, имея в активе 412 очков. Возглавляет рейтинг норвежец Йоханнес Бё (542).

Ранее News.ru сообщал, что экс-биатлонист Антон Шипулин посетил министра спорта РФ Павла Колобкова.


#биатлон #АлександрЛогинов #ЕкатеринаЮрлова-Перхт
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