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Шипулин посетил министра спорта РФ

Павел Колобков и Антон Шипулин Пресс-служба Минспорта РФ

Павел Колобков и Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Шипулин встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Глава ведомства и спортсмен обсудили события, которые происходят в международном спорте, в частности в биатлоне, а также поговорили о дальнейших планах Шипулина.

«Секретов пока раскрывать не буду. Но очень приятно, что Павлу Анатольевичу интересна моя судьба, в каких-то моментах он мне даже кое-что подсказал», — приводит слова Шипулина пресс-служба Министерства спорта России.

Шипулин также отметил, что невероятно рад и счастлив за успехи российских биатлонистов на международных стартах. Россиянин отдельно отметил выступления Александра Логинова.

Министр спорта Павел Колобков, в свою очередь, поблагодарил Шипулина за вклад в отечественный биатлон.

«Во многом благодаря Антону биатлон стал одним из самых любимых и популярных видов спорта в России. Хочу пожелать ему дальнейших успехов в жизни и реализации всего задуманного», — заключил Колобков.

25 декабря 2018 года Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Последним стартом в карьере стала «Рождественская гонка», проходившая в Гельзенкирхене (Германия) 29 декабря.

News.ru ранее сообщал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал экс-биатлониста сборной России Антона Шипулина за решение принять участие в выборах в Госдуму.


#АнтонШипулин #ПавелКолобков #минспорта
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