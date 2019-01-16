Шипулин посетил министра спорта РФ

Российский биатлонист Антон Шипулин встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым.
Глава ведомства и спортсмен обсудили события, которые происходят в международном спорте, в частности в биатлоне, а также поговорили о дальнейших планах Шипулина.
«Секретов пока раскрывать не буду. Но очень приятно, что Павлу Анатольевичу интересна моя судьба, в каких-то моментах он мне даже кое-что подсказал», — приводит слова Шипулина пресс-служба Министерства спорта России.
Шипулин также отметил, что невероятно рад и счастлив за успехи российских биатлонистов на международных стартах. Россиянин отдельно отметил выступления Александра Логинова.
Министр спорта Павел Колобков, в свою очередь, поблагодарил Шипулина за вклад в отечественный биатлон.
«Во многом благодаря Антону биатлон стал одним из самых любимых и популярных видов спорта в России. Хочу пожелать ему дальнейших успехов в жизни и реализации всего задуманного», — заключил Колобков.
25 декабря 2018 года Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Последним стартом в карьере стала «Рождественская гонка», проходившая в Гельзенкирхене (Германия) 29 декабря.
News.ru ранее сообщал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал экс-биатлониста сборной России Антона Шипулина за решение принять участие в выборах в Госдуму.