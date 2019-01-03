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Чемпионка мира умерла в 37 лет

Паулин ван Дётеком wikipedia.org/CC BY-SA 3.0/McSmit

Паулин ван Дётеком

спорт [ версия для печати ]

Конькобежка из Нидерландов Паулин ван Дётеком скончалась на 38-м году жизни после непродолжительной борьбы с раком.

Спортсменка узнала о болезни летом 2018-го, сообщает телеканал NOS. У неё остались муж и дочь.

Ван Дётеком выступала на международных стартах с 1998 по 2012 год. В 2008 году она завоевала золотые медали чемпионата мира в классическом многоборье и командной гонке. Также в её активе серебро чемпионата Европы в многоборье. Спортсменка участвовала в Олимпийских играх в 2006 году в Турине и заняла 13-е место на дистанции 1500 метров.


#конькобежныйспорт
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