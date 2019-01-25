Чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады

https://news.ru/storage/news/308692959ea684166d2dc21e413367e7/d33ead6c-3871-44d0-862c-39a012e74694_850.jpg Александр Кряжев/Global Look Press

Чемпионат России-2019 и четвёртый этап Кубка страны по биатлону пройдут в Красноярске с 31 января по 3 февраля на территории «Академии биатлона» — объекта зимней Универсиады-2019.

Этот старт — финальный этап отбора на Студенческие игры. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из разных регионов России.

На турнире состоятся одиночная и смешанная эстафеты (в рамках Чемпионата России), женский спринт на 7,5 км, мужской спринт на 10 км, женская индивидуальная гонка на 15 км и мужская индивидуальная гонка на 20 км (все — в рамках Кубка России).

Зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2-го по 12-е марта 2019 года.

Как сообщал News.ru, организаторов Универсиады-2019 обучили английскому языку.