Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранённого Бабикова

https://news.ru/storage/news/ff02e64499deb1265cbb305b44c56b96/b1627d05-f8ab-411d-9c02-e8359845d58e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Тихонов

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал нынешнего президента организации Владимира Драчёва лжецом.

«Только что прочитал заявление Бабикова о том, что никто с ним не разговаривал по поводу вызова на Кубок мира в Хохфильцен на эстафету. Не надо слушать и поддерживать этого лжеца с лукавой улыбкой Драчёва. Он в очередной раз врёт», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Ранее Драчёв заявил, что россиянин Антон Бабиков отстранён от участия в этапах Кубка мира. Появилась информация, что спортсмен отказался от вызова в команду для участия в эстафете. Сам Бабиков её опроверг. СБР отстранил спортсмена от участия в Кубке мира как минимум до конца года.

Накануне Бабиков выиграл серебро в спринте на Кубке IBU, сообщал News.ru.