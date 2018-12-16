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Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранённого Бабикова

Александр Тихонов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Тихонов

спорт [ версия для печати ]

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал нынешнего президента организации Владимира Драчёва лжецом.

«Только что прочитал заявление Бабикова о том, что никто с ним не разговаривал по поводу вызова на Кубок мира в Хохфильцен на эстафету. Не надо слушать и поддерживать этого лжеца с лукавой улыбкой Драчёва. Он в очередной раз врёт», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Ранее Драчёв заявил, что россиянин Антон Бабиков отстранён от участия в этапах Кубка мира. Появилась информация, что спортсмен отказался от вызова в команду для участия в эстафете. Сам Бабиков её опроверг. СБР отстранил спортсмена от участия в Кубке мира как минимум до конца года.

Накануне Бабиков выиграл серебро в спринте на Кубке IBU, сообщал News.ru.


#биатлон #ВладимирДрачев #Кубокмира #АлександрТихонов #АнтонБабиков
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