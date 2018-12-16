Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранённого Бабикова

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов назвал нынешнего президента организации Владимира Драчёва лжецом.
«Только что прочитал заявление Бабикова о том, что никто с ним не разговаривал по поводу вызова на Кубок мира в Хохфильцен на эстафету. Не надо слушать и поддерживать этого лжеца с лукавой улыбкой Драчёва. Он в очередной раз врёт», — написал Тихонов на своём официальном сайте.
Ранее Драчёв заявил, что россиянин Антон Бабиков отстранён от участия в этапах Кубка мира. Появилась информация, что спортсмен отказался от вызова в команду для участия в эстафете. Сам Бабиков её опроверг. СБР отстранил спортсмена от участия в Кубке мира как минимум до конца года.
Накануне Бабиков выиграл серебро в спринте на Кубке IBU, сообщал News.ru.