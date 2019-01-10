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«Челси» предпочёл двум футболистам игрока «Зенита»

Леандро Паредес Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Руководство английского «Челси» откажется от приобретения двух футболистов, выступающих в чемпионате Италии, чтобы осуществить трансфер аргентинского полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса.

Ранее «Челси» собирался купить нападающего туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина и хавбека «Кальяри» Николо Бареллу за 50 и 45−50 миллионов евро соответственно, однако счёл такую цену завышенной, сообщает Football Italia. Теперь английский клуб попробует договориться с «Зенитом». Сумма возможного трансфера не разглашается, а портал tranfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

«Сине-бело-голубые» приобрели Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, изгнанного из «Спартака» Попова переманили турки.


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