«Церемония «Оскар» стоила просмотра»: глава UFC оценил удар Уилла Смита

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на эпизод, произошедший на церемонии вручения «Оскара» между актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком. По мнению спортивного функционера, ссора двух голливудских звёзд стала украшением этого мероприятия.

Наконец-то церемония «Оскар» стоила просмотра! И у Криса Рока есть подбородок, — написал в соцсетях Уайт.

Крис Рок пошутил про жену Смита — Джаду Пинкетт-Смит. Актриса страдает от алопеции, у неё выпадают волосы. Рок в шутку посоветовал ей сыграть главную роль в фильме «Солдат Джейн 2». Главную роль в первой части сыграла Деми Мур, которая ради роли побрилась наголо.

Смит сначала посмеялся над шуткой Рока, но затем, увидев реакцию своей жены, подошёл к ведущему церемонии и ударил его по лицу.