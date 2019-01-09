CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» в марте

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ФК «Рубин»

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию российского футбольного клуба «Рубин» (Казань) на отстранение команды от участия в еврокубках 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

В октябре 2018 года судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках на один год. Казанская команда попала под санкции за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. По регламенту, клубы, нарушившие правило финансового fair play, должны заключить мировое соглашение. «Рубин» нарушил условия договора, не сумев выполнить требование безубыточности в течение прошлого сезона.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает 6-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), заработав 25 очков.

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о трансферной политике клуба.