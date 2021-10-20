«Бывает трудно»: Туктамышева о выступлениях во время критических дней

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об особенностях выступлений спортсменок во время критических дней. Она отметила, что во время менструации бывает непросто. Своими мыслями фигуристка поделилась на странице в Instagram.

Один из подписчиков подопечной Алексея Мишина поинтересовался, каково выступать на соревнованиях во время женских дней.

Бывает трудно, в зависимости от дня цикла. Но чаще всего справляюсь, так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специального не пью, — написала фигуристка.

Также Туктамышева отметила, что несмотря на то что в спорте обсуждать подобные темы неприятно, она считает важным и нормальным говорить об этом.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Набрав 81,53 балла, спортсменка установила личный рекорд.