Бутырская отреагировала на смену программ фигуристки Косторной

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с NEWS.ru прокомментировала известие о том, что российской фигуристке Алёне Косторной поменяли обе программы перед этапом Гран-при Канады. Бутырская считает, что подобное решение возникло неслучайно.

Может быть, программы просто не подошли, что-то не понравилось. Конечно, две программы накатывать будет непросто. Хотя, учитывая то, сколько раз фигуристки Тутберидзе накатывают номера на тренировках, есть шанс, что они успеют. Олимпийские игры, к счастью, не завтра. Ситуация была бы более критической, если бы программы поменяли бы перед чемпионатом России. Тем более произвольная, как я поняла, не совсем новая, — сказала Бутырская в разговоре с NEWS.ru.

Бутырская также ответила на вопрос о том, не станет ли проблемой переход к современной композиции. В произвольной Косторная будет катать под Билли Айлиш Lovely.

Алёна может катать абсолютно всё. Если они выбрали Билли Айлиш, значит, у неё здорово получается. Эта программа, может, Алёне больше идёт, больше её раскрывает. Нельзя всё время катать только классику. Нужно себя в разных направлениях опробовать. Даже я знаю Билли Айлиш. Мне самой очень нравится эта исполнительница, — добавила Бутырская.

Новая короткая программа Косторной будет под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а произвольная — под Lovely в исполнении Билли Айлиш. Прежде спортсменка катала в короткой блюз Бет Харт I Am The One, а в произвольной — «Зиму» Антонио Вивальди.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова выступала на Гран-при США (Skate America) в Лас-Вегасе с переломом стопы.