«Братскими народами мы никогда не были»: украинцы про конфликт с Россией

Украинские спортсмены остро восприняли последние новости о политической ситуации и военных действиях, происходящих на территории Украины. Многие из них считают, что страна находится в прямом вооружённом конфликте с Россией. Они обвиняют в сложившейся ситуации президента РФ Владимира Путина. NEWS.ru рассказывает о самых ярких комментариях украинских спортсменов.

Одним из первых на обострение отношений между Россией и Украиной отреагировал футболист Роман Зозуля, который выступает за испанский клуб «Фуэнлабраду». Бывший нападающий сборной Украины всегда активно обсуждал политику. Более того, в Испании многие болельщики ещё в 2021 году называли украинца фашистом. Зозуля не упустил новую возможность выразить своё мнение об отношениях России и Украины в Facebook.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей». В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из неё вырывались. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство — это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор — жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути. Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем. На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что на Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даём ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стали 15 тысяч жизней. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию, — написал Зозуля под постом Tribuna.com.

Роман Зозуля Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Куда более взвешенными оказались слова самого титулованного украинского футболиста современности. Многократный чемпион Англии и бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко выразил поддержку своей стране, ни разу не упомянув при этом Россию.

Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото — моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми, — написал Зинченко.

В том же ключе рассуждает и президент донецкого «Шахтёра» украинский миллиардер Ринат Ахметов. Его клуб успешно выступает в еврокубках и много раз становился чемпионом страны, даже переехав из Донецка.

Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель — сильная, мирная, независимая, цельная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своём участке должен сделать всё для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас — вопрос выживания страны, — цитирует Ахметова «Интерфакс-Украина».

Ещё один украинский футболист Игорь Пластун, который выступает за «Лудогорец» и несколько раз был чемпионом Болгарии, ничего не рассказал про родную страну, зато в сторис Instargam написал, что ему «стыдно, что он говорит по-русски».

Игорь Пластун Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похожим постом отметилась журналистка и жена Александра Зинченко Влада Седан. Она написала: «У Украины своя история, у Украины своя культура, у Украины свой язык, у Украины своя нация, у Украины своя территория, Украина — независимая страна, Украина не „часть России“, этого не было и никогда не будет». Что интересно, написала она на английском языке.

Спортивный журналист телеканала «2+2» и автор YouТube-канала «Бомбардир» Роман Бебех выразил мнение, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину.

Путин в своём выступлении только подтвердил, что не признает Украину самостоятельной. Кто бы ни был президентом, он и дальше будет делать всё, чтобы уничтожить нас. Улыбаясь или угрожая. Но смысл не изменится. Силы в нашей стране. Надо быть готовым ко всему, — сказал Бебех.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио по дзюдо Дарья Белодид оставила краткое сообщение в сторис.

Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина. И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз, — написала Белодид.

Не остался в стороне мэр Тбилиси Каха Каладзе, который получил известность, будучи футболистом киевского «Динамо». В своём Twitter на английском языке он заявил, что Россия не только занимается оккупацией Украины, но и захватила часть территории Грузии.

Грузия, 20% территории которой оккупирована, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира, — написал Каладзе.

Двукратный победитель Европейских игр легкоатлетка Ольга Ляхова оставила в Instagram эмоциональный пост, в котором написала, что её пугает сложившая обстановка.

Нет войне. Последние новости пугают. Неужели дойдёт до войны? Надеюсь, что всё будет хорошо и это только сон, — написала Ляхова.

Было бы удивительно, если бы стороне остался бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко, который сейчас выполняет функции главы Киева.

Партнёры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек. Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие ещё нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора? — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Виталий Кличко Rolf Poss/Global Look Press

Украинский боксёр, экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко пообщался с журналистом NEWS.ru и рассказал об обстановке под Киевом, где он живёт со своей семьёй. Сам он родом из Кременчуга, жил в Донецке много лет, но покинул свой дом после 2014 года, когда начались первые боевые действия.

Я возле Киева, у нас в 5 километрах от меня были утром взрывы, там воинская часть и полигон, туда попало две ракеты. Здесь опасно. Очень страшно. Спрятаться негде. Возможно, семью нужно отправить на Западную Украину, ну а сам я останусь, я не хочу второй раз бросать дом, — сказал Сенченко.

Есть ли реакция российских спортсменов на происходящее? Появляется. Теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о ситуации в Twitter.

Алчность одного человека доведёт до слёз многих матерей России после сегодняшнего дня, — написал теннисист.

Форвард «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов высказался в Instagram.

Нет войне, — написал он и добавил эмодзи — сердце и украинский флаг.

Война уже начала затрагивать футбол. Украинский чемпионат приостановлен из-за военного положения, российский тоже находится на грани этого из-за того, что самолёты не летают в Сочи и другие города Краснодарского края. Целый ряд матчей будет невозможно провести. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) уже сообщили о возможном переносе 19-го тура.

Также более чем вероятным кажется сценарий, по которому Санкт-Петербург лишится права проведения финала Лили чемпионов в мае 2022 года. Об этом говорят уже несколько дней, и кажется, что так в итоге и случится. И неизвестно, какие ещё санкции могут быть наложены на российский спорт. Нельзя исключать уже ничего. Возможно, мы вообще больше не увидим не только российских флагов на международных соревнованиях, но российских спортсменов как таковых. Ситуация развивается самым страшным и чудовищным образом.