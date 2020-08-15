Бельгийский велогонщик получил серьёзные травмы на «Джиро ди Ломбардия»

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Deceuninck-Quick Step получил серьёзные травмы в результате падения с моста во время ежегодной однодневной гонки «Джиро ди Ломбардия».
Спортсмен не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был доставлен в больницу в Комо. Он находится в сознании,
Победу в состязании одержал датчанин Якоб Фульсанг («Астана»), вторым к финишу пришёл новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим — россиянин Александр Власов («Астана»).
Ранее во время финишного спринта первого этапа «Тура Польши» случился завал. 27-летний Груневеген притёр к барьерам своего 23-летнего соотечественника Фабио Якобсена, который вылетел за ограждение, получил серьёзные травмы, а позже в больнице впал в кому. У него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация. Спортсмену была проведена операция на лице. Всего в завале пострадали около 12 гонщиков, писал NEWS.ru.
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