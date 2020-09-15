Авербух заявил, что Косторная предстала на прокатах в сыром виде

https://static.news.ru/photo/4e5e0620-f799-11ea-a3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Призёр Олимпийских игр Илья Авербух не впечатлён выступлением фигуристки Алёны Косторной на контрольных прокатах.

Перешедшая от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко спортсменка 12 сентября показала короткую программу нового сезона, но 13 сентября не выступила в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Авербух заметил, что в настоящее время есть претензии не только к хореографии Косторной, но и к качеству выполненных на прокатах прыжков. В частности, отказ от тройного акселя, передаёт РИА Новости.

Практически всем специалистам видно, что Алёна предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц... Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы. Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины, — сказал Авербух.

Как писал NEWS.ru ранее, чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила своё решение уйти от взрастившей её Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. После выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Москве спортсменка заявила, что приняла решение уйти от Тутберидзе из-за того, что не могла больше тренироваться на одном льду с 10-летними детьми.