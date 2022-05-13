Американский фигурист Илья Малинин исполнил четверной аксель

Фото Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский фигурист Илья Малинин чисто исполнил аксель в четыре с половиной оборота на тренировке. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Фигурное катание».

Ранее ни один фигурист не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях. Малинин — второй, кто смог его выполнить на тренировке. Первым был Юдзуру Ханю из Японии, однако на Олимпиаде в Пекине ему не удалось его безошибочно сделать.

Малинину 17 лет, он является чемпионом мира среди юниоров 2022 года, серебряным призёром чемпионата США. Он — сын советской фигуристки Татьяны Малининой.

5 мая вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алёна Леонова оценила шансы исполнения пятерного прыжка.