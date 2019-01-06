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90-летний мировой рекордсмен пойман на допинге

Rolf Schulten/imagebroker.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Американский велогонщик Карл Грув был лишён мирового рекорда из-за положительного допинг-теста. В пробе спортсмена был найден анаболический стероид эпитренболон, сообщает The Telegraph.

Груву недавно исполнилось 90 лет. Он установил мировой рекорд в спринте в категории «90−94» на чемпионате страны. Сам гонщик отрицает намеренное употребление запрещённого препарата. Он утверждает, что стероид попал в его организм через мясо, которое он съел накануне гонки.

В ходе расследования было выяснено, что в крови Грува также присутствуют следы другого запрещённого препарата — кломифена.

Как писал News.ru, пойманный на допинге Джонс нашёл себе нового соперника.


#допинг #велогонки
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