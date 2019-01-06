90-летний мировой рекордсмен пойман на допинге

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Американский велогонщик Карл Грув был лишён мирового рекорда из-за положительного допинг-теста. В пробе спортсмена был найден анаболический стероид эпитренболон, сообщает The Telegraph.

Груву недавно исполнилось 90 лет. Он установил мировой рекорд в спринте в категории «90−94» на чемпионате страны. Сам гонщик отрицает намеренное употребление запрещённого препарата. Он утверждает, что стероид попал в его организм через мясо, которое он съел накануне гонки.

В ходе расследования было выяснено, что в крови Грува также присутствуют следы другого запрещённого препарата — кломифена.

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