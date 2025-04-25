Звезда «Виват, гардемарины!» прокомментировал слухи о своей болезни Актер Никоненко назвал слухи о своей болезни ложными

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, известный по ролям в «Каменской» и «Виват, гардемарины!», опроверг слухи о своей болезни, назвав их ложными. В беседе с NEWS.ru актер заявил, что тем, кто распространяет вбросы о его онкологическом заболевании, необходимо плюнуть в лицо.

Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте. До свидания, — высказался Никоненко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Никоненко нашли новообразование предстательной железы с подозрением на онкологическое заболевание. По его данным, артист сам обратился к врачам и был доставлен в стационар.

Российский стилист Влад Лисовец ранее подтвердил появившиеся сведения о том, что он болен онкологическим заболеванием. На связь с фанатами предприниматель вышел на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он поблагодарил всех людей, которые искренне беспокоятся о его здоровье, а не пытаются «раздувать» вокруг него «шумиху».

До этого начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Ксения Дремова заявила, что народный артист России Олег Меньшиков не болен онкологией. По ее словам, актер чувствует себя прекрасно.