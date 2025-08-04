Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды

Москву в очередной раз накрыл сильный ливень. На дорогах образовались огромные лужи, которые мешают проезду машин, автобусов и трамваев, некоторые тротуары ушли под воду, однако проблем с транспортом или серьезных затоплений зданий в этот раз не случилось.

Синоптики прогнозировали, что в городе за сутки может выпасть до 53 литров воды на один квадратный метр. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей, что в низинах рельефа возможны подтопления.

Ливень продлится до утра вторника, все это время над городом будут развиваться очаги гроз, возможны сильные порывы ветра. Утром 5 августа ливень начнет ослабевать. Комфортная погода вернется в Москву уже 6 августа, после двух дней обильных дождей, заявила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, аномально высоких температур в ближайшее время не ожидается: днем в среду ожидается +24–26 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +17–19 градусов.

Как Москва переживает очередные сильные дожди — в фотогалерее NEWS.ru.