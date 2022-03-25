«Зона опасная»: психолог о памятках по защите от травли в школьных туалетах

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru не согласилась с тем, что в школьных туалетах должны быть памятки по защите от травли. По её мнению, важно вешать эти инструкции на стенды рядом с охраной, чтобы ребёнок мог спокойно их изучать, зная точно, что из «угла никто не выскочит». Ранее с подобной инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Выбрано место не очень хорошо. Напротив, очень часто дети жалуются, что именно в туалете начинается травля, потому что там не видят учителя, там зона опасная. Дети иногда жалуются, что даже в туалет они не могут сходить. В туалете ребёнку не спрятаться, — сказала Наумова.

Она считает, что с травлей нужно работать систематично и начинать нужно с педагогов. Для этого в школе необходимо создать безопасную среду, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя спокойно.

И педагоги уже, показывая своё неодобрение к школьникам, показывают, каким образом можно травить. Именно педагоги, они, например, ребёнок неуспешно учится или не хочет учиться, ленится. Вот этого ребёнка начинают забивать, а он дальше может озлобиться и начать других детей травить, более успешных, по какому-либо принципу или которых учителя больше любят, — рассказала Наумова.

По её мнению, также важно пресекать крики и повышение голоса со стороны педагогов. Психолог подчеркнула, что до сих пор есть жалобы от учеников, что их преподаватели кричат или запугивают. В этой связи нужно взаимодействовать с администрациями школ и со всеми сотрудниками, работающими с детьми, начиная от уборщиков и заканчивая охранниками.